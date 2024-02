“Ayuda es ayuda”: Cony Capelli realiza duro descargo ante las críticas a influencers por su actuar durante los incendios en la región de Valparaíso

Cony Capelli expresó una contundente reflexión a través de sus redes sociales en respuesta a las críticas y comparaciones sobre las ayudas entregadas por influencers a los afectados por los incendios en la región de Valparaíso.

La ganadora de Gran Hermano, quien logró recaudar más de un millón de pesos y que ha brindado apoyo continuo a las víctimas, cuestionó la atención dirigida hacia ciertos rostros populares en lugar de abordar la responsabilidad de marcas y empresas.

En su mensaje, la influencer instó a redirigir la “rabia y descontento” hacia las entidades que han prosperado económicamente gracias al consumo de la sociedad. Preguntó de manera directa, “¿Dónde están las marcas o empresas que se han hecho millonarias gracias a nuestro consumo y a nuestro bolsillo?”.

Y luego, la ex chica reality agregó: “¿Dónde está el gobierno que hace años que viene sucediendo esto y no previenen con leyes que penalicen duramente y prohiban construir en tierras quemadas para que esto no vuelva a suceder?”.

Invitó a que no se compare las cantidades donadas

Con respecto a las comparaciones entre las donaciones de distintos individuos, Cony Capelli enfatizó la importancia de reconocer que “la ayuda es ayuda”, independientemente de la cantidad donada. Hizo hincapié en que se haga comparaciones negativas entre quienes contribuyen. “¿En serio focalizan la energía en tirar mierda entre quién es el influencer que aporta más o menos desde su vereda personal e íntima?”, expuso.

La influencer concluyó su mensaje expresando su orgullo por quienes ayudan. “Orgullosa de quienes al fin toman consciencia social y de que el pueblo ayuda al pueblo, pero esto es solo solidaridad entre nosotros, y eso se da y se recibe humildemente. El verdadero enemigo nunca está entre nosotros”, cerró.