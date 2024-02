Presidente de Bomberos actualiza combate de incendios forestales en Valparaíso: 2.500 voluntarios trabajan en el combate de las llamas

Incendios forestales y estructurales en Viña del Mar y Valparaíso

Los incendios forestales que están azotando a las regiones de Valparaíso, O’Higgins y el Maule han significado movilizar voluntarios de Bomberos de todo el país a los puntos más amenazantes. En particular, en Valparaíso ha significado el trabajo de dos mil 500 voluntarios, tanto de la zona como de las regiones próximas, como la Metropolitana.

Juan Carlos Field, presidente de Bomberos de Chile, conversó con ADN de los trabajos que allí se están realizando: aseguró que existe coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) para la entrega de alimentación y la habilitación de lugares de descanso. En la misma línea, se coordinó con Copec la entrega de combustible.

Field también se refirió a las denuncias de agresiones a los voluntarios, las que puso en contexto: “Bomberos tenemos un gran cariño por parte de la comunidad, no nos agreden tanto, pero lógicamente si una persona ve que está su casa a punto de quemarse y que Bomberos está apagando de forma general el incendio y no de forma particular su casa, cualquiera se desespera y empieza a ser agresivo”.

“Nosotros, que estamos acostumbrados a esta clase de emergencias, siempre lo decimos: las cosas materiales se recuperan, la vida no. Si el incendio viene descontrolado, tenemos que indicar, a través de los estamentos de seguridad, como Carabineros, que la casa quemada se seguirá quemando y nuestro trabajo es controlar la propagación”, precisó después.

Otro de los puntos complicados ha sido la de movilizar a voluntarios de Bomberos y por consecuencia, que ellos tengan problemas con los respectivos empleadores. El presidente de la institución espetó: “Hoy la ley protege a los bomberos, pero no todas las personas entienden eso. Por ejemplo, hubo varios despidos en la megaemergencia del verano porque no entendía que su empleado estuviera trabajando en La Araucanía, siendo que era de Santiago. Y lo echaba”.

“Entiéndase que cuando hay emergencias de esta categoría, tenemos que trabajar en conjunto, como Bomberos de Chile, en diferentes partes donde los llamen. Antes que ser bomberos de Viña del Mar, de Arica o Puerto Williams, somos Bomberos de Chile y ante eso, estamos dispuestos a trabajar en todo el país. El mensaje que le mando a los empresarios: entiendan, la ley nos protege, no solo para apagar incendios en las zonas donde las personas trabajan, sino también, de ser necesario, el desplazamiento también de fuera de su lugar de trabajo. La ley nos protege”.

Hacia el final, hizo un llamado a apoyar a la entidad en la cuenta 132 del Banco Estado, el único medio oficial: “Le pedimos a la comunidad que nos ayude, porque después de esto habrá muchas reparaciones de material quemado y tenemos que, como junta nacional, cubrir con un presupuesto bastante limitado”