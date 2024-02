En un giro inesperado de los eventos, dos delincuentes asaltaron un bus del transporte público (colectivos) de la línea 96 mientras un equipo de Buen Telefe realizaba una transmisión en vivo sobre la inseguridad en González Catán, Buenos Aires.

En concreto, el periodista Maximiliano Real estaba llevando a cabo un informe en vivo sobre la creciente ola de robos en los transportes, cuando dos ladrones abordaron el vehículo y despojaron a los pasajeros de sus teléfonos celulares.

“Las víboras”

El incidente ocurrió en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza. La cámara capturó el momento exacto en que los delincuentes se dieron a la fuga, corriendo con los objetos robados, mientras el periodista y los conductores del noticiero expresaban su sorpresa en vivo.

“No, me jodés. Yo no lo puedo creer esto. Es una locura”, comentó el periodista en medio de la transmisión. En tanto, la mujer entrevistada indicó que los ladrones huyeron hacia una zona conocida como “Las Víboras”.

El video del insólito robo se volvió viral en las redes sociales, generando indignación entre los usuarios.