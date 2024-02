Partido Comunista cita a reunión extraordinaria de su comisión política para fijar postura ante decisión de convocar al Cosena

Tras la decisión de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) por parte del Presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista (PC) citó esta tarde a una reunión extraordinaria de su comisión política para definir una postura frente a esta medida.

Recordar que esta mañana el mandatario realizó una serie de anuncios sobre seguridad, siendo uno de ellos la reunión del Cosena para este lunes, a fin de abordar la forma de implementar el proyecto de infraestructura crítica -que permite la intervención militar en ciertos lugares-.

Sin embargo, algunos parlamentarios del PC expresaron su rechazo a esta medida. Uno de ellos fue la diputada Lorena Pizarro, miembro del comité central del partido: “En Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello”, según consignó La Tercera.

Agencia Uno | Diputada Lorena Pizarro Ampliar

“Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”, agregó.

“No legitima su convocatoria”

Misma postura tiene el diputado Matías Ramírez, quien señaló que “las FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria”.

Agencia Uno | Diputado Matías Ramírez / Leonardo Rubilar Ampliar

Tampoco “le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública, donde se debe tener visiones que aborden la temática no solo desde la militarización”, puntualizó.