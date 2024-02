“No nos vamos a negar a las urgencias”: diputado Cifuentes ante anuncio de Presidente Boric por citación al Cosena

Este jueves, en conversación con La Prueba de ADN, Ricardo Cifuentes, diputado DC y presidente de la Cámara Baja, se refirió al anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

En su discurso, el Mandatario indicó que el objetivo de la reunión será analizar la implementación del proyecto de infraestructura crítica. El cual, permitiría la intervención de militares en algunos lugares del país con el fin de apoyar el trabajo policial.

Por lo anterior, el diputado Cifuentes “he estado en contacto con varios parlamentarios que me han llamado y que he llamado yo también para conocer sus impresiones. Y, en general, la recepción es bastante buena, no hay nadie que se haya negado”.

“No nos podemos negar a las urgencias”

“No nos podemos negar a las urgencias que tiene este tema, y si es necesario legislar con la urgencia que el caso amerita, lo vamos a hacer”, agregó.

Al ser consultado sobre la voluntad en el Senado, el parlamentario sostuvo que no ha conversado todavía con el respetivo presidente. Sin embargo, aseguró que lo más probable es que sea durante la tarde.

“Lo que yo he visto, en general desde el mundo político, es una muy buena voluntad de asumir estos temas. Hay que ver, cuál va a ser la agenda que va a plantear el Gobierno. Hoy día, hay un proyecto que incluso se refirió el Presidente”, señaló el diputado DC.

Finalmente, respecto a la colaboración de militares en labores de seguridad, el diputado Cifuentes aseguró que necesario. “Yo he visto la necesidad de que se desplieguen las fuerzas especiales, porque la situación está llegando a un punto muy crítico”, concluyó.