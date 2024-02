Kika Silva habló con la Revista Egoego e hizo una confesión: dijo adiós a sus implantes de silicona.

La rubia reveló que decidió hacer diversos cambios en su cuerpo, que la llevaron a despedirse de aquellas curvas.

De hecho, hace algunos días, la modelo ya había adelantado un nuevo look, en sus redes sociales.

Uno donde escribió “nuevas etapas” y mostró cómo había cambiado su cabellera a una blonda melena veraniega.

Kika Silva y su intervención

Y ahora la pareja de Gonzalo Valenzuela confesó que, junto a esta transformación de su cabellera, también había hecho otro cambio, muy significativo.

“Hace un par de años me fui a Estados Unidos y en ese tiempo también estudié nutrición holística y hacía mucho Hot Yoga con pesas. Y pasaron varias cosas que mi cuerpo me pedía que me sacara”, señaló.

Y agregó que “me acuerdo que cuando hacía yoga estaba desesperada, me molestaban tanto mis pechugas y era como ‘no las aguanto más’”.

“Después, estudiando nutrición holística, claramente estaba alimentándome muy bien, lo que me llevó a hacer cambios muy profundos, desde mi nutrición hasta mi estilo de vida. Además, yo estaba evitando consumir plásticos, dejar de comprar ciertas cosas, y tenía plástico en mi cuerpo, entonces fue como con mayor razón me las tengo que sacar”, manifestó Kika Silva.