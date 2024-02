Fue una situación compleja. En CHV estaban mostrando la fiscalización de Carabineros cuando un ciudadano haitiano enfureció.

Resulta que el sujeto fue controlado por la policía, minuto donde los funcionarios se dieron cuenta de que no estaba usando el cinturón de seguridad.

Por ellos, procedieron a retenerle la licencia para cursarle una infracción, instante donde el hombre desató todo su odio.

“Ni saben lo que están haciendo. Yo vine con mi licencia y todos los documentos al día, con mi cinturón puesto y ahora me quieren multar”, lanzó.

Y acusó que “dicen que yo tengo el cinturón malo. Yo no sé si es por el color de mi piel que me están haciendo esto”.

Haitiano y su descontrol con Carabineros

Así, la situación fue complicándose aún más. Y les gritó a los fiscalizadores que “Ahora me dicen que deben retener mi licencia. ¿Para qué? Más encima yo tengo licencia profesional”.

“Él tiene todo orden, lo que sucede es que el joven iba conduciendo sin su cinturón de seguridad”, intentó explicar uno de los uniformados, siendo interrumpido a los gritos.

“Yo tengo mi cinturón puesto. Está diciendo otra cosa, usted no tiene alma, yo ando trabajando, no soy delincuente”, indicó mientras intentaban calmarlo.

“¡No me voy a calmar porque me está haciendo daño a mí! ¡Por el color de mi piel me está haciendo esto! Lléveme detenido, qué falta, si tengo todo”, vociferó entonces el fiscalizado.

Finalmente, Carabineros decidió multar al joven haitiano y entregó sus razones: ”mantenía una niña de 9 años sin cinturón, ni la silla que le corresponde. Es una infracción, solamente una falta, y va citado al Juzgado de Policía local”.