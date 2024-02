Mosa se vuelve a lanzar contra Stöhwing por problemas en ByN: “Me llama la atención lo delicado de cutis que está Alfredo”

Continúan los dimes y diretes entre Aníbal Mosa y Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, luego que este último sacara a relucir un problema económico mayor durante la época en que Colo Colo estuvo a nada de descender a la Primera B.

Al respecto, Mosa comenzó diciendo que “me llama la atención lo delicado de cutis que está Alfredo. La verdad de las cosas, es que yo solo dije una descripción de hechos que han ido ocurriendo en el tiempo y que son bastantes fáciles de comprobar (...) Si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia cuando peleamos el descenso, le quiero decir también que él también estaba en el directorio y sus miembros estuvieron de acuerdo en todas las decisiones que tomamos. Si va a contar la historia, que cuente la historia completa”.

En esa línea, fue enfático en señalar: “Decirle también que no falte a la verdad, eso de los 15 millones de dólares es completamente falso, ya que no están ni cerca de los valores que perdimos en esa fecha (...) No sé que le dolió tanto a él que no fuera verdad. Le diría que deje de ver tantas películas de series y de terror, ya que está viendo fantasmas por todos lados. Que vea una serie que lo tranquilice”.

“Nosotros enfrentamos un déficit de cerca de 4 mil millones de pesos, ya que jugamos la mayoría de los partidos sin público, siendo algo que le ocurrió a la mayoría de los clubes chilenos, no solo a Colo Colo”, agregó Mosa.

Finalmente, cerró diciéndole a Stöhwing que “si quiere contar la historia, que la cuente completa. Él fue parte del directorio que tomó las decisiones el año 2019 y 2020, con estallido social y una pandemia terrible. Si él me quiere echar la culpa de por qué estuvimos cerca de perder la categoría, creo que tiene que buscar son otros argumentos”.