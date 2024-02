Cristian Leiva analiza la eliminación de La Roja sub 23: “Tienen que existir mayores recursos para el fútbol formativo”

Cristián Leiva y la eliminación de La Roja Sub 23

Santiago

El fútbol chileno ha vivido días muy movidos últimamente, con buenas noticias y otras malas. El arribo de referentes de la selección a los clubes de sus amores, la eliminación de la selección sub 23 en el Preolímpico y la llegada del nuevo DT de La Roja son algunas de las novedades más recientes en el fútbol criollo.

En conversación con ADN Deportes, el ex entrenador de Deportes Iquique y de las selecciones sub 15 y sub 17, Cristian Leiva, desarrolló sus opiniones sobre la actualidad del balompié nacional.

El “Flaco” se mostró entusiasta ante la llegada de jugadores de la talla de Arturo Vidal y Marcelo Díaz al fútbol chileno. “Es importante la llegada de Arturo Vidal y de Marcelo Díaz a Colo Colo y a la U respectivamente porque les da jerarquía, son jugadores que son bicampeones de América, que han tenido una carrera importante y están totalmente vigentes. Su llegada es muy buena para el torneo”, aseguró el excentral.

En relación con la eliminación de la sub 23 en la clasificatoria a los Juegos Olímpicos, Cristián Leiva analizó los desafíos enfrentados por el equipo. “Se trató de distintas formas, pero no se vio una forma de juego en los tres partidos que fuera similar, un fondo futbolístico y creo que ahí pasó la cuenta”, declaró.

El entrenador hizo hincapié en la necesidad de invertir más en el fútbol joven, señalando que la falta de recursos y desarrollo en esa área es un problema fundamental. “Nuestros pares en Sudamérica han crecido mucho en inversión, y nosotros no hemos crecido para nada. En el fútbol joven hay muy poca inversión y estamos estancados, entonces creo que ahí está el problema de fondo, donde tienen que existir mayores recursos para el fútbol formativo”, expresó con preocupación.

En cuanto a la llegada de Ricardo Gareca como director técnico de la selección chilena, Leiva se muestra optimista. “Es un acierto, creo que es un técnico muy competitivo, que ya ha trabajado en Sudamérica, en selecciones y también en equipos importantes. Complemento expresando que: “Tiene mucha experiencia, mucha personalidad, a mí me tocó en la parte del análisis de Perú, cuando jugábamos contra ellos y su trabajo, la forma de jugar en su equipo es muy clara”.

El “Flaco” hizo énfasis en que el “Tigre” necesitará un apoyo transversal en su proceso. “Necesita también en general del apoyo del medio y de que seguramente él lo va a tener y va a conseguir los objetivos a cuáles vino”, remarcó Cristián Leiva, entregándole sus buenos deseos al estratega.

“Esperamos que le vaya bien y todos lo apoyemos. Necesitamos que Chile resurja, por el bien del fútbol chileno”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.