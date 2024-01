Arturo Vidal no se complica ante la falta de refuerzos en Colo Colo: “Tenemos un gran equipo, creo que nos va a alcanzar”

Santiago

En la presentación oficial de lo que será la nueva camiseta deportivo de Colo Colo, Arturo Vidal compartió su opinión sobre la nueva camiseta alba y sus expectativas para la temporada 2024.

Vidal destacó la importancia de los colores tradicionales y el diseño especial, enfatizando la comodidad de la indumentaria. “Es una linda camiseta, súper cómoda. Como te digo, ojalá nos traiga suerte para poder levantar varios títulos este año”.

El “King” apuntó a la Copa Libertadores, catalogándola como el gran objetivo del año. “Esperamos clasificar, primero que nada, con dos partidos muy difíciles. Pero tenemos confianza, hay un buen equipo”, aseguró Vidal.

Ante la pregunta sobre su presentación oficial en el Estadio Monumental, el jugador dijo estar nervioso. “De verdad, no quiero hablar mucho de eso porque me pongo nervioso. Pero de verdad, es algo especial, es algo muy lindo”.

En relación al marco de público que se espera, el volante dijo: “Si llegan 35.000 personas, creo que va a ser la más importante en Chile. Para mí sería maravilloso sentir el cariño de tanta gente. De verdad que han sido muchos años fuera de mi país y volver así es increíble, no cualquier jugador recibe ese cariño”.

Abordando la falta de fichajes, Vidal mostró confianza en el equipo actual, abordando la permanencia de Carlos Palacios y Brayan Cortés, destacándolos como “refuerzos”. “No estamos preocupados por los refuerzos, creo que el equipo ha demostrado en los cuatro partidos que ha jugado que cada vez está mejor y este año va a ser muy importante en todos los campeonatos”.

“Estamos muy confiados, si llega alguien bien. Si no estamos muy tranquilos, porque sabemos que tenemos un gran equipo. Creo que nos va a alcanzar para todo. He visto a mis compañeros estos días y sé la calidad de jugadores que hay. Vengo de jugar en el Flamengo, Paranaense y no hay nada que envidiarle a ellos”, cerró.