“Es un tema a nivel país...”: El análisis de Nicolás Córdova tras la eliminación de La Roja en el Preolímpico

El entrenador de la selección chilena sub 23, Nicolás Córdova, analizó la dura derrota por 5-0 que sufrió frente a Argentina en el Preolímpico de Venezuela 2024, resultado que dejó a La Roja sin opciones de avanzar al cuadrangular final.

En la rueda de prensa posterior al partido, el estratega nacional comenzó expresando su molestia contra el arbitraje. “Si digo lo que pienso del arbitraje en este partido me pueden sancionar. Perdón por no poder responder eso, pero prefiero pasar a otras preguntas”, declaró.

Por otra parte, el DT señaló que “hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. Lo físico nos pesó mucho, no estamos acostumbrados a jugar a un nivel tan intenso en pocos días, pero eso es un tema país”.

“Hay que subir el estándar físico de nuestro país, así no podemos competir. No nos da más, hoy nos pesó, Argentina nos pasó por encima. Hay muchísimo trabajo por delante y no tiene que ver con el entrenador de turno. Debemos ponernos de acuerdo para poder volver a competir. Yo me pongo al frente como responsable de esta situación”, agregó.

Por último, Nicolás Córdova volvió a hacer una crítica a las condiciones de este Preolímpico. “Estamos en un torneo sub 23 donde hay jugadores que valen 30 millones de dólares y no hubo condiciones en ningún terreno de juego. Lo lamento por la organización, pero es la realidad y todos los entrenadores se han quejado”, sentenció.

Cabe destacar que Chile cerrará su participación en el Preolímpico enfrentando a Paraguay, duelo que se jugará el próximo viernes 2 de febrero a partir de las 20:00 horas por la última jornada del Grupo B.