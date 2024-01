Termómetro de salud mental: Estudio revela que uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad

De acuerdo con la octava edición del estudio “Termómetro de Salud Mental en Chile”, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el trastorno de ansiedad y sus síntomas se mantienen como el principal malestar psicológico en el país.

De acuerdo al sondeo, un 24,8% de las personas encuestadas exhibieron este tipo de manifestaciones en su salud mental, cifra que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior (22,3%) y que sigue la tendencia desde que comenzó a medirse en esta encuesta a mediados del 2021.

Para ser hacer aún más gráfica la preocupante cifra, el estudio determinó que uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad.

La investigación se realizó mediante entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 2.600 personas mayores de 18 años, durante noviembre y diciembre de 2023. Tras el análisis, la encuesta reveló que hubo un incremento general entre ambos géneros, aunque son las mujeres quienes muestran una prevalencia superior (34,6%) en comparación a los hombres (14%).

“La realidad nacional indica que un cuarto de la población presenta síntomas de ansiedad, tras dos años y medio es la cifra que más constante se ha mostrado en nuestro estudio, por lo que debemos empezar a buscar formas más efectivas para ayudar a las personas”, señaló la psicóloga y jefa técnica de Riesgos Psicosociales de la Achs, Daniela Campos.

Tener preocupación excesiva (28,5%), problemas para relajarse (24,3%), sentir nervios, angustia o mucha tensión (23,3%) y ser incapaz de no preocuparse (21,7%), son los signos y síntomas que más se repitieron entre las personas encuestadas.

¿Cuántas personas tratan su ansiedad?

De acuerdo con los datos del estudio, un 57,1% de quienes reportaron síntomas de ansiedad manifestaron haber tenido la necesidad de consultar a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. De ellos, solo un 44% logró realizar esa consulta y actualmente el 23% se encuentra en tratamiento.

Mientras que el otro 42,9% de quienes reportaron sintomatología ansiosa, no sintieron la necesidad de consultar a un profesional de la salud mental. Asimismo, se advirtió de que cerca de 400 mil personas (13,1%) no pudo consultar con un especialista a pesar de haber tenido la necesidad.

Entre los principales motivos de no haber consultado a un profesional de salud, la encuesta arrojó que la mayoría no lo hizo por falta de financiamiento (47,4%), seguido de no poder conseguir una cita u hora (38,7%), querer enfrentar el problema solos (24,5%) y la falta de cobertura en su plan de salud (24,6%).