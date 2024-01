Coleo de toros: Creadoras de reportaje que denunció esta práctica en Chile revelan cuáles son los maltratos más crueles que sufren los animales

Este miércoles, conversaron con País ADN, las creadoras del reportaje que denuncia maltrato animal en los denominados “coleos de toros” organizados en Chile, Josefina Muñoz y Consuelo Morales. Las egresadas de periodismo UC contaron cómo desarrollaron la investigación, cómo funciona el coleo y cuales son los maltratos mas crueles contra los novillos de toro.

“El coleo de toros es una actividad que se practica en Venezuela, Colombia y en varios países de Sudamérica. Consiste en que en un terreno rectangular, llamada ‘manga de coleo’, cuatro jinetes, o a veces dos, persiguen a un novillo de toro para tirarlo de la cola con el objetivo de que este caiga al suelo. Tienen determinado tiempo para lograr, la mayor cantidad de veces, que este toro se caiga al suelo solo tirándolo de la cola. El puntaje va variando según cómo cae al suelo: si este cae con las cuatro patas hacia arriba ese es el mayor puntaje”, explicó Consuelo Morales sobre la práctica organizada principalmente por venezolanos en Chile.

Para Josefina Muñoz, el jinete debe tener mucha habilidad, pero sobre todo fuerza: “Estas son personas que llevan practicando el coleo desde la infancia. Ahí van desarrollando esta habilidad. En el fondo siempre es más la fuerza, porque es un toro que pesa bastante, entonces hay que aplicar bastante fuerza”.

Consultadas si se trata de un delito, Muñoz aseguró que “es un delito por el evidente maltrato animal y porque esta es una práctica que se está haciendo sin reglamentación, sin una federación y sin personas que supervisen. Entonces, por lo tanto, no se está fiscalizando dentro del corral. Por eso sería un delito, también por el evidente maltrato animal que es lo que nosotros denunciamos en el reportaje y lo que nos pareció lo más brutal de esta actividad”.

Según explica Consuelo, el maltrato animal es evidente, pero veterinarios y académicos profundizaron en los daños que sufren los animales. “El daño que se le hace al novillo de toro, que además del dolor que le causa que lo tiren de la cola, es cuando este cae al suelo y, obviamente, se golpea, pero también lo que hacen para que se pare rápidamente, se utilizan diversas técnicas, la más débil, por así decirlo, es patearlo con el caballo. Pero en algunos lugares es darle electricidad con un tubo al toro, un shock eléctrico, es ahí donde se genera el mayor maltrato. Los caballos igual son maltratados, generan un esfuerzo importante por la fuerza que hacen los coleadores para botar al toro, porque los coleadores se ponen de lado para alcanzar a tirar la cola, entonces el caballo sufre algún tipo de lesiones”, afirmó.

Anápolis Ranch

“Nosotras empezamos a investigar este tema cuando recién se había trasladado a la Región Metropolitana, porque anteriormente se había practicado, habían hecho tres eventos en Los Ángeles, en la región del Biobío. Cuando empezamos a investigar, se había trasladado a Pirque, pero ese evento fue suspendido. Nosotras pudimos hablar con la Municipalidad de Pirque y nos contaron que lo habían suspendido porque no tenían los permisos para realizar algún evento, pero no por una cuestión de maltrato animal. Luego quisimos ir a uno que iban a hacer en Paine, en la misma locación que iba a ser el de este cuatro de febrero. Llegamos al lugar el día de la fecha y estaban los de la Municipalidad de Paine afuera y también habían alcanzado a cruzarlo antes de que se realizara. Pero también por no contar con permisos y no por maltrato animal”, contó Consuelo Morales

Pero para las reporteas, la impunidad y la falta de tipificación del delito les puede permitir seguir realizando eventos. “Ahora ellos se pueden volver a trasladar como lo han hecho antes, que se trasladan e intentan hacerlo en otra comuna y lo vuelven a detener y vuelve a pasar, es un ciclo, tendría que crearse una ley que modifique el código penal para prohibir el coleo de toros como una práctica en nuestro país. Porque si ellos sacan las patentes comerciales correspondientes podrían llevarlo a cabo, se tiene que prohibir la práctica en Chile”, enfatizó Josefina Muñoz.

“Nosotras tenemos evidencia, y así se ve en el reportaje, de que estos eventos efectivamente se han hecho tanto en esas instalaciones como en las otras que ha tenido Anápolis Ranch y que ha habido maltrato animal. Respecto a la xenofobia, es algo que igual nos ha sorprendido, ya que nuestro foco siempre ha sido visibilizar un tipo de maltrato animal y que ojalá se detenga, por los animales. Siempre ha sido ese nuestro foco”, afirmó Consuelo.

Mientras que su compañera señaló que “lo que nosotros esperamos es que a la gente genere indignación el maltrato animal, no por el hecho de que este deporte venga de Venezuela. No importa de dónde venga, se está cometiendo un delito y un crimen contra el animal que está siendo maltratado, y eso es lo que esperamos que genere indignación. Así que estamos en desacuerdo con lo que está diciendo la organización.”

Las investigadoras aseguraron que no han sido contactadas de ninguna forma ni por Anápolis Ranch, ni por abogados. “Pero nosotras estamos muy tranquilas con el trabajo que hicimos, tenemos todos los respaldos periodísticos para afirmar lo que afirmamos, hemos sido súper cuidadosas con eso”, finalizaron.