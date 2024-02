Autoridades denuncian “desaparición” de asesores de María Corina Machado en Venezuela

La defensa de los tres jefes de campaña de la candidata presidencial opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció el miércoles, la “desaparición forzada” de estos hombres, detenidos hace una semana, lapso en el que ni sus familiares ni los juristas han podido verlos.

Omar Mora Tosta, uno de los defensores, anunció la presentación este mismo día de un recurso de Habeas Corpus (o amparo constitucional), en un intento por que se aclare el paradero de Juan Freites, Guillermo López y Luis Camacaro.

“Estas personas se mantienen en desaparición forzada, en una suerte de limbo jurídico en el cual ni sus abogados han podido tener acceso a ellos, ni su familia”, dijo Mora Tosta a periodistas.

Asimismo, explicó que abogados y familiares han visitado distintos centros de detención buscando, sin éxito, a los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Yaracuy y Trujillo.

¿DÓNDE ESTÁN?



Nuestros 3 directores de campaña Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López tienen más de una semana de desaparición forzosa.



🗣️ Desde la Defensoría del Pueblo, Yrama Macías exige saber el paradero de su esposo Luis Camacaro. #MaduroRepresor pic.twitter.com/Ge4EGevYYL — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) January 31, 2024

El pasado viernes, el fiscal Tarek William Saab confirmó que los cuerpos de seguridad detuvieron a estos ciudadanos, a los que acusó de estar vinculados con una supuesta trama conspirativa en la que servían “como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares”.

La defensa de los tres militantes de Vente Venezuela, el partido de Machado, envió “alertas” a organismos internacionales para denunciar la situación.

“No es posible que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas se hagan comunes en Venezuela, no lo vamos a permitir, no se debe normalizar esta situación”, dijo el abogado Eduardo Torres, otro de los miembros del equipo de defensa.

El viernes, Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir el “contacto con sus familiares” ni la “presencia de sus abogados privados”.

Las audiencias, prosiguió, se llevaron a cabo con “defensores públicos impuestos y sin el consentimiento” de los dirigentes del partido, que alertó al país y a la comunidad internacional del “proceder ilegal y arbitrario del régimen de Nicolás Maduro”.