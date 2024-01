"Siempre nos caga este c...": Arturo Vidal explota tras humillante derrota de Chile ante Argentina en el Preolímpico sub 23

La humillante derrota que sufrió la Roja sub 23 ante Argentina en el Preolímpico sub 23 no dejó indiferente a nadie.

Tras el triunfo por la cuenta mínima sobre Uruguay en la fecha pasada, había mucha ilusión en lo que pudiese hacer el elenco nacional ante la albiceleste, pero finalmente fue una actuación para el olvido, lamentable y que se coronó con un 5-0 para los trasandinos.

Uno de los que estaba atento al compromiso fue Arturo Vidal. El flamante refuerzo de Colo Colo explotó en redes sociales tras el cobro de un penal para Argentina, el cual fue ejecutado por Almada y significó el 2-0 parcial en el cotejo.

Por medio de sus redes sociales, Vidal le dedicó todo tipo de improperios al árbitro del cotejo. “Siempre nos caga este culiao”, lanzó de entrada.

Junto con lo anterior, le dedicó un “ladrón” y “te faltó solo celebrar el gol weon malo”.

Así las cosas, el resultado no dejó contento a nadie, ya que Chile quedó fuera del certamen cuando aún le queda una fecha por disputar ante Paraguay, rival que ya clasificó a la siguiente fase.

Los descargos de Vidal