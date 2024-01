“Me pica el tomate como me gusta”: La llamativa declaración de amor de Maite Orsini sobre Jorge Valdivia

¿Ha escuchado aquello de que, cuando alguien nos gusta, varios dicen cosas como “le cargo la BIP” o “le hago un queque”?

Algo así es la declaración de amor que hizo Maite Orsini sobre Jorge Valdivia en su comentada entrevista en Revista Velvet.

Es que ahí la diputada confirmó su pololeo con el miembro de Los Tenores de ADN. Y contó llamativos detalles de su relación.

Por ejemplo, manifestó que “ni en el multiverso 47 me hubiera imaginado que me iba a gustar Jorge Valdivia. No, no, para nada. No lo miré con esos ojos. Él tampoco a mí”.

Maite Orsini y su amor por Jorge Valdivia

Así, la figura del Congreso ahondó en su vínculo. Y expresó con qué cosas el ex de Daniela Aránguiz logró conquistarla pese a su resistencia.

“Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé”, fue parte de lo que confesó.

Y agregó que “cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”.

Incluso, habló de sus discusiones políticas con el exfutbolista: “Cuando lo conocí él no estaba muy interiorizado en lo que implicaba ser de izquierda o de derecha. Él es una persona muy humana, muy sensible. Y yo identifico eso más con la izquierda. Cuando me pregunta algo, le explico por qué pienso como pienso, y siempre me encuentra la razón”.

De esta forma, Maite Orsini declaró todo su amor a Jorge Valdivia, en una relación que, al fin, transparentaron al mundo.