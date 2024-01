Madre pide justicia por el fallecimiento de su hija en desbarracamiento de microbús en Valparaíso

La jornada de este martes, Javiera Olguin, madre de Matilda, pidió que se hiciera justicia por el fallecimiento de su hija de 7 años durante el desbarrancamiento de un microbús en Valparaíso.

Este fatal accidente ocurrió el pasado lunes en el Cerro Cárcel, donde 26 personas resultaron lesionadas y una persona muerta. La menor de edad que perdió la vida iba en el segundo vehículo que impactó el microbús.

“Pido que se haga justicia por mi hija, me la arrebataron de mis brazos”, dijo la mujer. “No teníamos culpa alguna. Yo ahora estoy devastada, se me fue todo a la cresta”, agregó afectada en conversación con TVN Red Valparaíso.

“Me dejaron muerta en vida”

Además señaló que no descansará hasta obtener justicia por su niña. “Me hizo un daño terrible, me dejó muerta en vida”, comentó.

Respecto al accidente, la madre de Matilda detalló que estuvo inconsciente hasta que llegó al recinto médico. “Solo desperté cuando yo estaba con oxígeno y Matilda estaba entrando a pabellón”, reveló.

Finalmente, cabe mencionar que el padre de la niña fallecida se encuentra internado la UCI y su hermana se encuentra siendo atendida, debido a que sostiene severas lesiones.