Diputados del Partido Socialista proponen crear una policía militarizada para afrontar crisis de seguridad

En medio de los alarmantes crímenes de violencia y alza de homicidios en el país, este martes los diputados socialistas Jaime Naranjo y Danisa Astudillo, presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca crear una unidad especial de las Fuerzas Armadas denominada como “policía militar” para afrontar la grave crisis de seguridad.

“Frente a esa situación queremos hacer una propuesta que nos parece prudente y ya existe en otros países, como en Brasil y Estados Unidos, y es que se cree una unidad especial que se llame “Policía Militar” cuyos miembros son preparados especialmente para la seguridad interior del país” señaló al respecto el diputado Jaime Naranjo.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que la unidad policial además contará con otros miembros que “serán preparados y su formación será para la guerra, entonces cuando la situación de seguridad interna se sienta desbordada o compleja, ambas policías van a seguir cumpliendo sus tareas tradicionales y el ministro a cargo de la seguridad podrá convocar a la policía militar para que salga a colaborar y ser un complemento y apoyo a ambas policías tradicionales”, explicó.

Por su parte, la diputada Danisa Astudillo, sostuvo que esta iniciativa implica “una optimización de recursos. Porque hoy día tenemos a militares preparados para la guerra, pero no estamos en guerra. Tenemos hoy día la capacidad disponible de recursos humanos que pudiéramos potenciar”.

“Si el ministerio del Interior nos hubiera escuchado hace dos años cuando le planteamos esta alternativa de poder complementar el trabajo de Carabineros con el de los militares, ya habríamos ganado dos años de formación”, criticó Astudillo.

“Hoy día creemos que hay que ir más lejos”

La parlamentaria planteó, por ejemplo, que el contingente de policías militares pudiese ir “a hacer operativos en lugares como la toma del Paso de La Mula en Alto Hospicio donde sabemos que el narcotráfico está instalado y que la policía especial muchas veces no da abasto porque estamos una toma donde viven 8 mil familias”.

Respecto a la propuesta anterior que presentaron hace dos años, la diputada Astudillo comentó que “hoy día creemos que hay que ir más lejos” y en ese sentido agregó que con este proyecto se podría “potenciar y formar rápidamente a personal que cuenta con las condiciones físicas, cuenta con preparación militar y es mucho más fácil que aprendan a realizar ciertas técnicas policiales”.

“Podrían complementar el trabajo de Carabineros, ya que sabemos que hoy no dan abasto, que no hay suficiente contingente en todo Chile, que la delincuencia está creciendo, que los delincuentes están cada vez más armados y que tienen inteligencia que nuestra policía no tiene”, propusó la parlamenteria socialista.