“Un mejor Chile no se construye a través de ultimátums”: Ministros responden a gremio de camioneros tras emplazamiento por crimen en Malloa

Durante la jornada del sábado, tres tripulantes de un camión agrícola fueron víctimas de un violento asalto en Malloa, resultando en la muerte de dos personas y dejando a un menor herido por impacto de bala. En ese contexto, la Asociación Gremial de la Región O’Higgins (Asgro) dio un ultimátum al Gobierno: “Les damos 72 horas para que den una solución real al tema delictual en nuestro país”.

En una vocería en La Moneda, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue consultado sobre esta situación de un inminente paro de camioneros. “Un mejor Chile no se construye a través de ultimátums, sino que a través del diálogo y por tanto lo que necesitamos es diálogo para ir revisando las distintas medidas que se han adaptado para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad y sobre la base de esa evaluación e ir tomando medidas adicionales”, señaló la autoridad.

“Somos empáticos ante lo que ocurre. La principal preocupación del Gobierno es la seguridad. Sabemos cómo los problemas de seguridad afectan la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, afirmó.

Es por eso que Elizalde finalizó asegurando que existe la necesidad de actuar con medidas permanentes y acertadas que den cuenta de un diagnóstico adecuado respecto de lo que se necesita.

En la misma línea, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, criticó al gremio y dijo que “los ultimátums no son nunca buenos, porque hay disposición a dialogar y a acordar medidas que el país requiere en materia de seguridad, que son complejos y no se resuelven con una medida, y ante esto se requiere la disposición de todos para tomar medidas de Estado que les sirvan a los chilenos. Y segundo, ya hemos dicho: no descartamos ninguna herramienta”.

Dicho aquello, Monsalve expresó que el Gobierno ha mostrado interés en disponer herramientas de infraestructura crítica: “El Gobierno le puso urgencia al primer trámite, que está en el Senado, y nos interesa que para este Gobierno y cualquiera, que tenga disponible la posibilidad de disponer de las fuerzas militares en materia de infraestructura crítica. Queremos avanzar rápido en la habilitación legal de ese instrumento. No lo descartamos, por supuesto, y en aquellos lugares donde el Gobierno, junto a las policías y las Fuerzas Armadas, considere necesario utilizarlo, pero primero hay que tenerlo”.

En relación al diálogo que pudieran mantener con el gremio de camioneros, el subsecretario finalizó señalando que “nunca va haber problemas en recibirlos para conocer medidas adicionales que se puedan tomar para garantizar seguridad en la ruta”.