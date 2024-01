Axé Bahía fue uno de los números más aplaudidos del Festival de Las Condes. Pero, a Daniel Fuenzalida pareció no gustarle tanto.

El nuevo animador de TVN estuvo presente en el certamen que se desarrolló el pasado fin de semana en el Parque Padre Hurtado. Y ahí vio bailar a los brasileños.

Sin embargo, al ser consultado en el programa “¿Cómo están los weones?”, señaló que los bailarines tenían el cuerpo “hecho corneta” y que su show había sido “pura hue...”.

Un hecho que molestó fuertemente a Bruno Zaretti, compañero de Francini Amaral y de Flaviana Seeling, quien salió a defenderse.

Bruno contra Daniel Fuenzalida

Así, el musculoso expresó que en sus redes sociales “qué lástima escuchar en los tiempos de hoy un hombre decir que mis dos compañeras están hechas cornetas. Y además, muy contradictorio escuchar decirte que nuestro show fue ‘pura hue... y verte bailando todo el show”.

“Qué poco hombre y poco profesional eres. Cuando estés hecho corneta como nosotros, lo conversamos”, añadió.

Frente a esto, Fuenzalida salió a disculparse. Y manifestó que había sido “sacado de contexto”.

“Quiero aclarar que mi intención nunca fue criticar el cuerpo o aspecto físico de ninguna persona. Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas y causaron incomodidad”, escribió en su perfil.

Y agregó que “como ustedes saben la palabra “corneta” no me refiero al físico, sino al contexto, de que llevan años, etc, y es parte biológico también, es una muletilla que yo ocupo mucho, en casi en todos lados. En este contexto, yo me refería a que jamás vamos a volver a bailar o trabajar en lo que sea como hacíamos cuando teníamos 20 años”.

Finalmente, Daniel Fuenzalida reveló que “con Flaviana yo ya hablé en privado y está todo aclarado y solucionado, nos tenemos mucho cariño”, mientras que a Bruno Zaretti y a Francini Amaral le pidió disculpas de forma pública.