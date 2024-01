El lapidario diagnóstico de Matthei a la gestión del Presidente Boric: “Le he ido perdiendo el respeto”

Chile

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un duro diagnóstico de la gestión de Presidente Gabriel Boric, al punto de señalar que “le he ido perdiendo el respeto”.

En entrevista con Tele13 Radio, la edil (quien lidera en las encuestas presidenciales), al ser consultada por el desempeño de la actual administración de Gobierno, señaló: “Me impresiona. Es una persona que hace alarde de leer, recuerdo todavía la foto que se sacó sentado en el suelo en una librería en España y, sin embargo, uno siente que no sabe nada”.

“La falta de experiencia, las volteretas que se pega una y otra vez... Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va (...) Me pasa que le he ido perdiendo el respeto”, fue citada en la misma línea la gremialista, antes de agregar: “Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal, extraordinariamente mal”.

A nivel de gabinete, fue más allá: “Son una tropa de jovencitos arrogantes nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida y de repente sintieron que eran revolucionarios, se dieron cuenta que habían desigualdades en Chile y se sintieron revolucionarios y ellos los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué era lo que era bueno para ellos. Eso es lo que son, una tropa de jovencitos arrogantes”.

Hacia el final, cerró: “Barrieron con todo lo que se había hecho antes, barrieron con todas las personas que habían gobernado antes, los descalificaron hasta decir basta (...) De repente se vieron con el poder y empezaron a darse cuenta que las cosas eran un poquito más difícil de lo que creían”.