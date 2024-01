“El equipo no se nubló, mantuvimos la idea”: el positivo balance de la U tras ganar el Clásico Universitario en Coquimbo / Instagram @udechileoficial

Santiago

En el plantel de la U de Chile sacaron cuentas alegres del desempeño que tuvieron ante la UC para imponerse por 3-1 en su segundo amistoso del año.

“Buenas sensaciones, hicimos un gran partido. Sacando la media hora del primer tiempo, dominamos todo el partido. A medida que van pasando los partidos, se están viendo cosas que estamos practicando desde el primer día de pretemporada”, comentó el central Matías Zaldivia, que analizó también la labor en la que Emmanuel Ojeda terminó por momentos instalado en la zaga.

“Depende del rival, como jueguen. A él le correspondió muchas veces quedar como líbero, pero más bien depende del sistema que use el rival”, aseguró el defensor. Otro de los integrantes de la última línea que valoró lo hecho en Coquimbo fue el lateral Juan Pablo Gómez.

“El equipo se sintió bien. Me quedo con que comenzamos con desventaja y el equipo no se nubló, mantuvimos la idea, que es lo que hemos venido trabajando. Vamos trabajando cada vez mejor, hemos trabajado mucho en lo físico. Vamos encontrando la puesta a punto, eso es importante para la confianza”, señaló el ex Curicó Unido, que además aplaudió la labor de uno de los refuerzos, Maximiliano Guerrero, con quien está en la misma franja del campo.

“Es un gran jugador, nos vino a aportar muchísimo, puede jugar en lo individual en los duelos, pero también es jugador de equipo, entiende muy bien los movimientos”, concluyó Juan Pablo Gómez. Este domingo, el plantel de la U de Chile entrenó a puertas cerradas en La Portada de La Serena, pensando en el amistoso del próximo martes ante Coquimbo Unido.