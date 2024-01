“Estamos desesperados”: chilenos denuncian estar atrapados en Machu Picchu por paro de trabajadores

Una familia de comerciantes de Curicó denunció, a través de redes sociales, estar atrapados en Machu Picchu, Perú, debido al paro de trabajadores de turismo en el país vecino.

El paro se debe a una masiva protesta por la venta de entradas virtuales al recinto arqueológico. Esta situación ha generado un caos en la zona, ya que no hay lugares de alimentación ni de hospedaje.

Llamado de ayuda desde Perú

Los turistas deben dormir en el suelo y considerando que muchos de ellos se encuentran con sus hijos e hijas, complica aún más la situación. Por ello, los comerciantes curicanos hicieron un llamado para pedir ayuda a las autoridades de Chile.

“Aquí estamos secuestrados en Machu Picchu. Estoy con Sergio, mi nieto y mis hijos durmiendo en el suelo. Nos nos quieren dejar salir de acá, necesitamos una solución, por favor. Ayúdennos, estamos desesperados, llevamos dos días secuestrados aquí”, denunció.

En esa línea, detalló que “estamos sin comida, no nos dejan dormir porque hay un paro terrible, no nos dejan pasar a un restaurante a comer. Mi esposo es diabético, no tiene un baño decente y tiene la insulina dos días en la cartera, sin tener refrigeración”.

Este sábado se cumple el tercer día del paro indefinido, lo que ha cancelado la operación de trenes para regresar a Ollantaytambo. El aislamiento de los turistas no es algo que se vaya a solucionar pronto, ya que la ministra de las Culturas peruana señaló que no es posible volver al sistema antiguo.