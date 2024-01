También realizará una gira internacional: Justin Timberlake regresa a la música con nuevo sencillo y video tras seis años fuera de las pistas

Justin Timberlake vuelve a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo Selfish, acompañado de un cautivador video a través de RCA Records. Esta canción, impregnada de pop y respaldada por melodías contagiosas, marca el regreso del cantante desde su último álbum Man of the Woods en 2018.

Escrita por Timberlake, Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas y Amy Allen, y producida por Timberlake, Bell y Cirkut, Selfish se presenta como un adelanto de su próximo álbum, Everything I Thought It Was, cuyo lanzamiento está programado para el 15 de marzo.

El video musical, dirigido por Bradley J. Calder, ofrece una visión íntima del proceso creativo de la canción, fusionando la actuación y la realidad. Es un retrato honesto y crudo que entrega una imagen de Timberlake como artista como persona.

Su regreso a los escenarios después de años

En paralelo al lanzamiento de Selfish, Timberlake emocionó a sus seguidores al anunciar su regreso a los escenarios con la gira mundial “The Forget Tomorrow World Tour”. Esta será su primera gira en cinco años y promete ser un evento inolvidable.

Durante el tour, promocionará su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was, que ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de disfrutar en vivo de las nuevas canciones. La preventa para miembros del club de fans comenzará el 29 de enero, seguida de otra tanda durante la semana. La venta general de boletos abrirá el 2 de febrero.

Con el lanzamiento de Selfish y la anticipación por su próxima gira, Justin Timberlake se prepara para un emocionante regreso al centro de atención musical.