“No tengo dudas…”: Astrólogo de Jorge Almirón predice cómo le irá a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024

El astrólogo peruano, Giorgio Armas, ha sido vinculado estrechamente con Jorge Almirón, nuevo entrenador de Colo Colo, con quien supuestamente trabajó durante su paso como técnico de Boca Juniors.

Durante su presentación oficial como DT del “Cacique”, el estratega argentino negó tener algún tipo de vínculo con el autodenominado “astrólogo de Boca”, quien además arrastra un lío judicial por violencia de género.

“Este señor, cuando yo llego a Boca, me lo sugiere un directivo, por una cuestión de energía o cábala. Lo llamé y hablé con él. Hicimos un zoom y me sacó una foto, pero no tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco”, aclaró Almirón en aquella instancia.

A pocas semanas de aquella aclaración, Giorgio Armas rompió el silencio y protagonizó una entrevista con La Tercera en la que se refirió a la respuesta del actual entrenador de Colo Colo. Además, entregó sus predicciones para los albos en la temporada 2024.

“Está perfecto. Lo que pasa es que la gente dice muchas cosas. Para la pregunta que le hacen a Jorge, la respuesta fue lo correcto. Fue una respuesta muy inteligente para zanjar la discusión, para salir del paso”, afirmó el astrólogo.

En esa línea, se mostró optimista sobre el futuro del “Cacique” en la Copa Libertadores 2024. “En Colo Colo va a haber mucho de lo que pasó en Boca. Está calcado. Muchos penales. Avanzará gracias a ellos”, aseguró.

“Si Colo Colo juega un amistoso en enero, agarrará suerte en Júpiter. Agarrar suerte en Júpiter es similar a lo de Boca. Deberá afrontar partidos muy complicados, pero avanzará. Superará a Godoy Cruz. No tengo dudas”, agregó.

“La solar del equipo es superior. Almirón va a tener ese plus de cerrarse y llegar a los penales. Se vio desde el primer amistoso en Uruguay, frente a Rosario Central. Dije que iba a debutar con esa suerte y pasó”, sentenció Armas.