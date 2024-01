Nueva plataforma digital: Cámara de la Innovación Farmacéutica lanza pionera iniciativa de transparencia

En conversación con Tu Nuevo ADN, la conductora y periodista Andrea Obaid se refirió a la nueva iniciativa lanzada por la Cámara de la Innovación Farmacéutica junto a Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

La experta explicó que la nueva herramienta digital permite conocer los diferentes pagos y apoyos de los laboratorios farmacéuticos a los profesionales e instituciones de salud y organizaciones de pacientes.

En esa línea, detalló que lo que busca esta plataforma es promover la adopción de buenas prácticas a través de un repositorio de datos abiertos individualizados, que cualquier persona o paciente puede acceder. “Disminuye la asimetría de información”, indicó.

“La transparencia es la principal herramienta”

“El sector salud y el sector farmacéutico es un sector de confianza, donde tu tomas lo que te prescribe otro y que investiga y hace otro. En ese sentido, la transparencia es la principal herramienta para generar esa confianza”, señaló Mariela Formas.

Por otro lado, Formas fue consultada sobre la existencia de pagos por parte de las farmacéuticas para ir a Congresos, realizar inscripciones y gastos de viaje, a cambio de que los médicos entreguen recetas a los pacientes de medicamentos asociados a los laboratorios.

En respuesta, la experta fue enfática en señalar que “esa interacción no es beneficiosa para la sociedad, no es la que impulsamos desde la Cámara de Innovación y no es la que queremos que suceda. Todo lo contrario”.

¿Cómo funciona esta nueva herramienta?

Para extraer datos de esta nueva herramienta digital, se debe ingresar a www.transparencia.cifchile.cl, apretar la sección de datos, donde se desplegará un formulario, en el cual puedes ingresar el nombre del médico a buscar.

Con esta información, el o la paciente, cuando asista a la consulta del médico, puede preguntar con mayores atribuciones si es el medicamento correcto o no, por qué le están recetando uno y no el otro, y comprobar la vinculación del profesional con la industria farmacéutica.