“Tiembla Chile”: Fran Maira es confirmada como candidata de Miss Universo y desata ola de comentarios

Fran Maira apareció como una de las candidatas confirmadas del Miss Universo Chile y el cibermundo ardió más que Santiago en este miércoles.

Es que la Oveja del reality Gran Hermano clasificó, según mencionaron de la misma organización, en el casting online.

Una noticia que a muchos no les pareció, generando una ola de comentarios en la publicación donde fue presentada.

Incluso, ella misma decidió postear en el registro, donde solo puso “tiembla Chile”, asegurando que su participación daría qué hablar.

Fran Maira y las críticas por ser Miss Universo

Así, mientras la rubia celebró, varios cuestionaron su elección, debido a que no solo se convirtió en una figura polémica en su paso por televisión, sino que además porque tiene Onlyfans, algo que no calzaría con el perfil de una reina.

“La fran tiene only, y no se si su contenido es para adultos o 100% explicito, pero las normativas de la organización miss universe no permite que sus candidatas tengan este tipo de material fotográfico”, dijo una usuaria de Instagram.

En tanto, el periodista Carlos Tejos comentó que “una miss Chile debiera tener otro perfil: es la mejor expresión de la mujer chilena. No obstante, cómo jugada comunicativa para despertar la atención de los medios, redes y audiencias, es acertada: se habla de @misschileuniverso . Felicitaciones”.

De esta forma, Fran Maira sigue generando debate, ahora con su confirmación como candidata de Miss Universo Chile. ¿Cómo le irá?