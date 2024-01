Crimen de Michelle Silva: Autor entregó crudos detalles de cómo y por qué asesinó a la joven en San Felipe

Claudio Figueroa quedó en prisión preventiva luego de confesar la autoría del crimen de Michelle Silva en San Felipe.

La joven, que era buscada por sus familiares, aún permanece desaparecida, ya que el sujeto reveló haber lanzado su cuerpo al río Aconcagua.

Una formalización donde además se entregaron crueles detalles de cómo y por qué el asesino habría atacado a su víctima.

Todo habría partido tras contactarla por la aplicación Grindr. Allí, señaló que le vio “bonita de cara, morena, pelo negro, largo, de labios gruesos, quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle droga”.

Los detalles de la muerte de Michelle Silva

El autor confeso manifestó que concretaron un encuentro en la esquina de Maipú con San Martín, comuna de San Felipe.

Allí la vio bajar de un automóvil, pero él, en una incomprensible acción, no salía, aunque ella llamara a los gritos. Incluso, lo llamó por teléfono, mientras Claudio continuó con su irracional actuar, puso su móvil en modo avión, esperó que se fuera y salió a comprar medicamentos.

Al regresar a su casa, desactivó el modo avión de su teléfono celular y le contestó a la joven. “Acordamos nuevamente juntarnos, así que a los minutos después me asomé por la puerta de mi casa hacia la calle y vi una niña caminando por la calle Maipú, desde O’Higgins, en dirección a mi casa. En ese momento pude verla de cuerpo completo y me fijé que era la misma persona a la fotografía de la aplicación Grindr”, relató.

“Vestía una chaqueta de mezclilla negra, shorts de mezclilla también de color negro y zapatillas blancas. Andaba con una cartera rosado claro, con cadena metálica dorada y una bolsa de papel. Me mantuve en el marco de la puerta hasta que la niña llegó a la altura de mi casa y en ese momento hablé con ella. Nos saludamos, hablamos de la droga. Me pidió pasar a mi casa para no afectar la venta en la calle. Así que en ese momento la entré a mi casa y nos fuimos a una de las piezas del patio que mi mamá tiene para arriendo”, continuó.

En aquel lugar, la joven le mostró el Clonazepam. Pero “le dije que eso no quería”, citó la fiscal Claudia Perivancic.

Figueroa fue al baño y dijo que al volver “me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso. Y fue ahí que me descontrolé”.

Entonces, tomó un cordón de zapatos y por la espalda la asfixió. Posteriormente, la desnudó, le dobló las piernas y los brazos y la introdujo en una bolsa de plástico blanca. El sábado botó las pertenencias de la joven al río. Y trató de llevar el cuerpo en una bicicleta, pero no pudo.

Por ello, agarró un carro de supermercado, y la trasladó hasta el puente Rey, donde puso piedras en la bolsa y tiró el cuerpo y también el caro. “Los días siguientes ni siquiera tenía ganas de hacer cosas. Lo único que hice fue el día domingo con mi familia ir a la piscina. Por eso solo he tenido que quedarme solo. Me estaba psicoseando con lo que había hecho. Incluso después comencé a ver publicaciones de la desaparición de la niña que yo había matado y más me perseguí”, confesó.

Tras esto, “me fui a la casa, me fui a Santiago y al pasar unos días pensé bien las cosas y decidí entregarme para contar lo que había pasado”, cerró.

De esta forma, el asesino de Michelle Silva rememoró lo ocurrido, mientras la policía continúa con la investigación y tratando de encontrar el cuerpo de la joven.