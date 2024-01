Condenan a exejecutivos de La Polar a pagar 100 Millones de dólares por caso de repactaciones unilaterales

La Polar, 1024x576 jpg ok

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió a favor de AFP Provida en la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra exejecutivos de La Polar, condenándolos de manera solidaria al pago de la suma de 2.575.388 UF, equivalente a unos $100 millones de dólares.

Esta sentencia, recogida por La Tercera, tiene su origen en el caso de repactaciones unilaterales ocurrido en 2011, que resultó en cuantiosas multas por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a la marca.

La Polar y matriz de Abcdin inician proceso para la fusión de operaciones

El fallo marca un cambio significativo en el curso del caso, ya que el 14° Juzgado Civil de Santiago había desestimado la acción judicial reparatoria en 2019. En aquella ocasión, se argumentó la falta de acreditación de elementos del hecho civil, la relación de causalidad y los perjuicios. Sin embargo, la Corte de Apelaciones reviertió esta decisión, destacando que los ex ejecutivos no estaban en posición de resolver la obligación a favor de Provida en litigios anteriores.

En esa línea, el tribunal de alzada subrayó que, a pesar de las similitudes con juicios previos, los exejecutivos de La Polar no podían resolver la obligación reconocida a favor de Provida. Asimismo, se hizo hincapié en que los efectos del contrato de transacción entre AFP Provida y PwC no se extienden a los demandados, ya que no participaron en ese litigio.

En tanto, de acuerdo al medio cito, los demandados planean apelar la decisión ante la Corte Suprema, lo que promete un nuevo capítulo en este caso.