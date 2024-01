Alberto Mayol expone en comisión de la Cámara sobre el proyecto que prohíbe participación de artistas que promuevan narco cultura en conciertos

El 8 de enero de este año, a semanas del Festival de Viña del Mar, el sociólogo Alberto Mayol desató una polémica por la invitación de Peso Pluma al tradicional evento, acusando en una columna de opinión que el artista mexicano era “un promotor de la cultura narco”.

El debate se abrió y TVN, uno de los canales oficiales, se pronunció. También lo hizo la Municipalidad de Viña del Mar e, incluso, el Gobierno. Sin embargo, finalmente la organización del evento confirmó la participación del cantante destacando su trayectoria y recalcando que “no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista”.

Este miércoles, el sociólogo fue invitado a exponer sus argumentos en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara que discute el proyecto de ley “que prohíbe la participación de artistas o grupos que promuevan la narco cultura y otras actividades delictivas en conciertos”.

“Hay algo que si sabes y es que repugna a la razón que se haga una cosa y la contraria con los mismos recursos del Estado”, comenzó diciendo Mayol.

“Tal como estaríamos ofendidos si nos enteramos que el Estado, mientras dice que tiene que evitar la obesidad, está entregando alimentos que producen obesidad. Diríamos que no puede ser que estemos luchando contra la obesidad, pero por otro lado la estemos promoviendo con los alimentos que entregamos. Aquí nos encontramos con una situación que es exactamente equivalente”, continuó.

Además, afirmó que el narcotráfico para funcionar necesita actuar de una manera que lesiona el funcionamiento del Estado, que requiere control territorial y que necesita condiciones de penetración muy fuertes en la sociedad, porque requiere operaciones tan complejas tan grandes tan masivas y requiere que haya una cierta complacencia y normalización”

“Hay artistas que han trabajo por encargo, hacen apología al narcotráfico, defienden el estilo de vida de quien trabaja como soldado para los narcos”, dijo, y aseguró que este tipo de cantantes “promueve un estilo de vida afín con los interés de los narcotraficantes” y que son usados como “canal publicitario”, donde a través de sus canciones “introducen productos nuevos”.

“El Estado no puede gastar recursos públicos para combatir el narcotráfico y al mismo tiempo invitar a alguien que hace apología al narcotráfico a un evento público, independiente que se haya licitado, el último mandato lo tiene el Estado, lo que se ocupa son bienes públicos, por lo que en ese lugar no debería ocurrir aquello”, finalizó Mayol, en una sesión que fue suspendida tras su intervención por no contar con los demás expositores.