“El instinto científico”: El libro que demuestra cómo hacemos ciencia en el día a día

En el Ciudadano ADN conversamos con Andrés Gomberoff, escritor y decano de la Facultad de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, a raíz de su nuevo libro “El instinto científico”.

Respecto a qué lo motivó para escribir este texto, el divulgador científico comentó que, en primer lugar, surge a partir “del amor y el gusto por la disciplina en la que he trabajado toda mi vida”.

“Lo que sí me pasó, es que durante la pandemia, el hecho de que algunos movimientos pseudocientíficos antivacunas hayan estado allí poniendo en peligro la vida de miles de personas, de alguna manera me empujó a pensar más en esto y en escribir este libro”, comentó Gomberoff, quien también ha escrito obras como Antimateria, magia y poesía y Física y berenjenas.

Andrés Gomberoff: Contra la caricatura del científico loco

Parte de la importancia del trabajo escrito del decano de la Facultad de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor tiene relación con el combate del estereotipo del “científico loco” chascón y de delantal blanco.

“Es un error que no sé de dónde viene. Quizás tiene que ver con la pinta que tenía Einstein y con su fama. Pero a mí en particular, una de las cosas que me atrajo de la ciencia, fue Cosmos de Karl Sagan, un programa que era prime time en los 80 y que mostraba un tipo que era lo contrario”, dijo.

En esa misma línea, Gomberoff destacó la figura de Sagan como una forma de alejar la caricatura del científico nerd. “Creo que es la forma, porque nos aleja esa figura del nerd que se sigue viendo en muchos lugares y en muchas redes sociales científicas y programas de televisión”, señaló.

El instinto científico

El reciente trabajo de este divulgador científico aborda el tema del instinto científico. Es así como, por ejemplo, en su introducción asegura que “la ciencia no es un método… es solo el nombre que le damos a nuestra manera de concebir la realidad”.

“El ser humano desde su biología más primigenia se contacta con su entorno. Y la forma en que lo hace es muy impresionante porque desde las percepciones más inmediatas, como la visión de un sombrero en la mesa, uno actúa científicamente”, expresó.

“¿Qué significa ese actuar? Significa que está creando el universo. Creando y poniendo en contraste con las observaciones esta creación. Básicamente eso es la ciencia y eso lo estamos haciendo siempre. Entonces, si usted va a comprar pescado, ya sabe que el pescado hediondo no se lo tiene que comer porque le va a hacer mal y ya aprendió. Entonces, parte de buscar la verdad es que cuando vaya la próxima vez a la pescadería, no va a comprar un pescado hediondo, aunque el vendedor le diga que hay una gran conspiración en contra de este producto. Uno puede inventar cuentos absurdos y todos podemos entender que lo son porque actuamos como científicos todos los días”, agregó.