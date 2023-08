“Hijo de la Guerra”: el libro que plasma el crimen organizado en México y que se refleja en Latinoamérica

El periodista y escritor mexicano, Ricardo Raphael, conversó este martes con Ciudadano ADN, sobre su más reciente libro, Hijo de la Guerra, un profundo análisis sobre el narcotráfico y la delincuencia en México.

La obra, aunque está centrada en la realidad mexicana, sirve, según el autor, como un espejo para otros países de América Latina que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad.

“‘Colombianización’ de México”

Es más, Rafael recordó una conversación de los años 90 en California, donde se le advirtió sobre la posible “colombianización” de México. Lo que en ese entonces parecía una predicción alarmista, hoy se materializa en una realidad que afecta a toda la región.

“Haciendo un doctorado, un profesor me dijo ‘México va a acabar colombianizandose’. Parecía una cosa tan lejana, muy difícil que nosotros tuviéramos a nuestro propio Pablo Escobar o que pudiéramos enfrentar estos asuntos de violencia y me temo que por no haber tomado a Colombia como una alarma temprana, ahora en México se ha vuelto terrible alarma temprana para el resto de América Latina y en ese sentido creo que sí es oportuno mirar lo que está pasando en otras regiones en su continente”, señaló el periodista.

“Estamos viendo es que estas empresas criminales han encontrado en América Latina donde echa raíces y prácticamente tienen presencia en todos los países latinoamericanos y reclutan personal para estas empresas criminales de todas partes. Recientemente, la DEA advertía que estas empresas mexicanas tienen cerca de 45.000 personas contratadas”, agregó el escritor.

“El Zeta 9”

Una de las historias centrales de Hijo de la Guerra es la de Galdino Mellado Cruz, alias “El Zeta 9”. Su vida, desde su infancia hasta su involucramiento en el mundo del crimen, sirve como hilo conductor para entender la complejidad del narcotráfico. A través de entrevistas realizadas en prisión, Rafael combina elementos de ficción y periodismo, ofreciendo un relato crudo y revelador.

“Yo le empiezo a visitar durante un año y medio todos los miércoles cerca de 4 horas a la cárcel para que me cuente su vida. Se establece una relación de confianza que me permite contar su voz, aunque siempre sea una voz de ficción porque no pude corroborarla, por eso es un relato de ficción, pero de mi lado como periodista sí hice mi mejor esfuerzo por contextualizar, contrastar, corroborar. Entonces es un híbrido”, relató el autor.

La corrupción y la complicidad entre el crimen organizado y las estructuras de poder son temas recurrentes en el libro. Incluso, Rafael, quien también fue víctima de espionaje tras la publicación de su libro, subraya la necesidad de abordar estos problemas con valentía y determinación.

“Me infectaron con malware con este programa de espionaje Pegasus, que te vacía toda la información, entonces, probablemente descubrí cosas que preocuparon a la inteligencia militar y me afectaron. Es muy ingrato porque en realidad alguna de las grabaciones tenían que ver con mi hijo. Entonces fui a la Fiscalía, presenté la denuncia”, dijo.