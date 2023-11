Salud mental en el Ciudadano ADN: Señorita Asperger, un libro sobre romper prejuicios hacia la neurodivergencia

En el Ciudadano ADN todas las semanas dedicamos un espacio a hablar sobre salud mental. Por eso, en esta ocasión conversamos con Cecilia Oñate Jiménez, periodista, fotógrafa y gestora cultural, sobre su libro La señorita Asperger.

Cecilia Oñate fue diagnosticada a los 47 años de autismo. De acuerdo a su relato, “durante toda mi etapa, hasta que me diagnosticaron, igual fue super duro”.

“Entré durante tres años en un proceso de duelo, de comprender, de entender, de perdonar, de perdonarme por todo. Perdonarme por todo lo que fue desde los cuarenta y siete o desde mis cincuenta años hacia ahora, retrocediendo hasta mi infancia, todo lo que yo viví de en cuanto a discriminación, de humillación, denostación, indiferencia… todo por ser distinta”, narró la periodista.

Un proceso de autoconocimiento luego de un diagnóstico tardío

Luego de que la autora de La señorita Asperger hablara sobre “perdonarse”, fue consultada por el uso de esa palabra. Ante eso, comentó que “uno comete ciertas cosas por el hecho de que hay una lógica que se aplica totalmente distinta dentro de un neurotípico“.

“Todos somos personas, pero para que se vea la diferencia, ‘neurotípico’ es toda persona que tiene una lógica dentro de un margen de la sociedad, dentro de, entre comillas, ‘la normalidad’, porque tampoco significa que nosotros seamos anormales. Pero nuestro cerebro funciona de una manera distinta y tiene mucho que ver con ser literales, además del tema emocional”, explicó Oñate.

En esa misma línea, la periodista comentó que “agradezco todo lo que me pasó”. “Saqué herramientas, me fortalecí. Hoy día yo soy independiente, tengo autonomía y resulta que si yo me pongo a ver y analizar los factores que influyen en una calidad de vida en la edad adulta, yo cumplo con todos los criterios. Todo lo que viví fue necesario… lo que sí, yo creo que debo perdonarme por no mostrar mis emociones”, expresó.

Señorita Asperger

El reciente libro de Cecilia Oñate Jiménez es una recopilación de cuentos, los que componen una serie de relatos breves donde la autora narra pasajes de su vida y el camino que recorrió para ser aceptada, como la mayoría considera una persona “normal”.

“El libro en sí no está hecho para niños. ¿Por qué? Porque hablo cómo funciona mi lógica, manía, pero también hay mucho dolor, porque también hablo de abuso”, señaló.

En esa misma línea, la escritora añadió que “son los mensajes de los cuentos, de cómo uno interpreta: el hecho mismo que yo no pueda mirar a los ojos”.

“Yo aprendí estrategias. Entonces, en el fondo, mi inteligencia emocional la pude adquirir desde pequeña usando las estrategias y eso conllevó el camuflaje social“, agregó.