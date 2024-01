Cada vez más cerca del Oscar: “La Memoria Infinita” es nominada a los Premios de la Academia 2024

Si bien había expectación debido a su aparición en la lista corta, este martes, las esperanzas se volvieron realidad luego que La Memoria Infinita lograra una nominación a los prestigiosos Premios Oscar 2024.

En concreto, la cinta dirigida por Maite Alberdi logró una postulación en la categoría de Mejor Largometraje Documental por el filme que muestra la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, relación marcada por el Alzheimer.

La Memoria Infinita competirá con Bobi Wine: The People’s President, Four Daughters, To Kill a Tiger y 20 Days in Mariupol.

True story - these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

“El nivel de intimidad y de profundidad de ese material, yo nunca lo había visto en el cine ni en mi vida, y también para mí es una lección como cineasta que estoy como buscando el plano perfecto: nada se ve bien en ese material, está todo desenfocado, pero es perfecto porque hay tanta verdad y tanta emoción, que al final eso es lo único que importa en las imágenes”, sinceró Alberdi al Ciudadano ADN durante el estreno del documental.