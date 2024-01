¿Surgió el amor en los Panamericanos? Aseguran que Sammis Reyes y Martina Weil tienen una relación

Sammis Reyes anunció solo, hace algunos días, el quiebre de su matrimonio. Y ahora, ya tendría nueva conquista: Martina Weil.

Así al menos lo aseguró la creadora del podcast Bombastic, la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en una ronda de preguntas de Instagram reveló el hecho.

La reportera lo contó luego de que una persona que la sigue le escribiera que los deportistas “están en algo, los vi”, lo que la alertó.

Y ella respondió señalando que “sí”, junto a una imagen donde se veía a los créditos nacionales de lo más juntos y risueños.

Sammis Reyes y Martina Weil, ¿muy juntos?

Pero, ¿podrían efectivamente estar juntos? Lo cierto es que a ambos se les vio con muy buena onda durante los Juegos Panamericanos.

De hecho, Sammis, en su rol de notero de Canal 13, entrevistó más de una vez a la atleta, incluso cuando ganó su preciada medalla de oro.

Y ahora que confirmó el término de su matrimonio con Nicole Kotler, estaría soltero, al igual que la velocista, quien contó en Podemos Hablar que todo terminó con Jonathan Sacoor, deportista belga con el que pololeaba.

“Yo me fui a Bélgica con mi pololo, que es belga. O sea, por algo no está acá. Ha sido duro igual, yo me imaginé que iba a vivir todo esto con él y no resultó. Así que está un poco complicada la situación. O sea, yo tengo que volver a Bélgica de nuevo en enero y como que yo creo que vamos a... No sé qué me voy a encontrar cuando vuelva a Bélgica, es un poco complicado, pero cariño hay”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, ahora Martina Weil estaría pasándolo bien con Sammis Reyes, con quien incluso estuvo en el cumpleaños de su representante el fin de semana. ¿Qué tal?