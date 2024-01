Productor de Viña 2024 aclara cómo se financia el Festival: “Es increíble que después de tantos años...”

Daniel Merino, productor general del Festival de Viña del Mar, salió a aclarar el financiamiento del evento luego de que surgieran cuestionamientos sobre el supuesto uso de recursos estatales en la instancia.

La polémica se desató tras la acusación del excandidato presidencial, Alberto Mayol, quien señaló a Peso Pluma como un “promotor de la cultura narco”. En respuesta a la situación, la organización del festival emitió un comunicado asegurando que no suspenderían la participación de Peso Pluma y subrayaron que no se involucrarán en censura ni discriminación.

Sin embargo, la exconstituyente Teresa Marinovic expresó su preocupación por la posible financiación del grupo con recursos públicos y afirmó el 12 de enero en su cuenta de X: “Es impresionante que se confunda la disposición a tolerar algo (la exaltación de la cultura narco) con el hecho de financiarlo (con recursos de todos, además)”.

“Totalmente falso”

Ante estas declaraciones, Daniel Merino salió a desmentir la conexión del Festival de Viña con recursos estatales. “Esto es totalmente falso, porque cada noche se financia con el dinero de quienes compran las entradas y los auspiciadores”, indicó el producto general de Viña en su cuenta de X.

Además, hizo un llamado al mundo político a informarse antes de comentar y destacó que el Estado recibe dinero por licitar el festival, según las bases de licitación anteriores y nuevas.

“De eso no hay duda...”

Tras estos dichos, Teresa Marinovic volvió a cuestionar los recursos usados en el certamen y apuntó: “¿Quién define los shows, don @IamDonDani? No tengo el detalle, pero la Alcaldesa interviene, de eso no hay duda, y su sueldo es pagado por los contribuyentes”.

Lo anterior fue contestado por Merino, quien precisó: “Todos pueden cuestionar a las instituciones, pero diciendo las cosas como son. El Festival NO se financia con recursos fiscales, vuelvo a repetir, solo SUMA ingresos al Estado por la concesión y todo lo que sucede como ecosistema alrededor del festival”.

Asimismo, el productor comunicó que “la licitación y sus bases las define la Municipalidad, para la actual concesión fueron bases redactadas el 2017 y adjudicadas el 2018. Estás bases y licitación no hace más que traer ingresos al Municipio y no generan gastos”, mientras que “el Anfiteatro Quinta Vergara, es parte de la concesión y sus bases, se paga por su uso porque está dentro de la renta de concesión. No entiendo el gasto al utilizarla”.

En la misma línea, se señaló que “es correcto que uno de los canales de Televisión que transmite es TVN, un canal público, pero el Festival se financia con recursos de auspiciadores y las entradas que compran los mismos fans cada noche. No es TVN quien financia todo esto con dinero del Estado. Por último no he insultado la inteligencia de nadie, estoy siendo muy transparente y respetuoso en mis respuestas”.