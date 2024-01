“Pensaba que la podían envenenar”: Desclasifican las paranoias y maltratos de Cathy Barriga en Maipú

Andrea Monsalve es la mujer que fue mano derecha de Cathy Barriga en sus tiempos de alcaldesa de Maipú. Y ahora, quien ha desclasificado durísimos episodios con ella.

La falsa periodista, denominada así porque se habría falsificado su título para trabajar en el lugar, declaró ante el Ministerio Público y reveló varios detalles de su relación con el ex Mekano.

De hecho, dio cuenta de agresiones físicas, debido a las cuales habría terminado con terapia psiquiátrica y firmando dos acuerdos de confidencialidad tras haber sido agredida.

Y no solo eso, ya que además la funcionaria sacó a la luz extrañas situaciones con la exedil, que incluyeron escenas de total paranoia y de discusiones con su marido, Joaquín Lavín Jr.

Cathy Barriga y sus agresivas actitudes en Maipú

Así, Monsalve dijo ante el Ministerio Público que “en algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada”.

“Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”, agregó.

Además, dio cuenta de una serie de maltratos. “Me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía ‘más bonita que ella’. Dos veces me pidió que, como ella llegó a una población con zapatos altos, me pidió los míos para ella no manchar los suyos”, confesó.

“Ella era así, muy déspota. La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo”, añadió.

Junto a esto, Monsalve también relató uno de los episodios de agresiones físicas que experimentó con la exedil.

“Ella me golpeó en dos oportunidades. La primera fue un día en que Joaquín llegó a la oficina en la noche y le preguntó a Cathy por qué tenía a su guagua Romeo todavía en la oficina a esa hora. Se pusieron a discutir y le dijo ‘yo me llevo a Romeo y tú quédate trabajando’. Ahí entre ellos que estaban peleando y tironeando se cayó Romeo. Ella se encerró con Romeo en el baño a llorar, y cuando salió le dije “pero Cathy, por favor, no pueden tener este tipo de discusiones, es algo muy fuerte para que tu hijo esté pasando por todo eso”, y ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas”, consignó La Tercera.