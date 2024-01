Milei: “Tengo que elegir si ponemos los recursos para financiar películas que no mira nadie (...) o ponemos esa plata para darle de comer a la gente” / Getty

“No hay plata” se ha convertido en uno de los mantras del presidente de Argentina, Javier Milei. Este lunes volvió a recurrir a este concepto para reaccionar a una carta abierta firmada por más de 20.000 artistas y trabajadores de la cultura, entre ellos Charly García, León Gieco y Ricardo Darín, quienes expresaron su rechazo a diversas iniciativas impulsadas por el nuevo Gobierno, que suponen fuertes recortes a diversos sectores de la sociedad.

El actor y productor Adrián Suar insistió en el tema el sábado, cuando dijo en el programa “La noche de Mirtha” que confiaba en que las iniciativas de Milei no salgan adelante. “Se meten con la cultura como si la cultura de un país no fue nada, como si solo fuese un valor tangible desde lo económico”, apuntó. “Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece (…) Me parece una barbaridad que desfinancien el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)”, apuntó Suar.

La propuesta del gobierno incluye la reducción de los aportes estatales al fomento al cine, el cierre del Instituto Nacional del Teatro y una modificación a la asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música. A ella se suman medidas similares en los ámbitos de la ciencia y las artes.

La respuesta de Milei

Este lunes, Milei aprovechó una entrevista con radio Rock&Pop para responder a quienes critican los recortes. “No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”, sostuvo el mandatario, fiel al estilo que lo ha hecho famoso.

Y entonces volvió a recurrir al concepto ancla de las primeras semanas de mandato. “Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”.

Según un informe de Unicef de agosto de 2022, un millón de menores en Argentina debió prescindir de alguna de las comidas del día, con un tercio de los menores de 18 años sufriendo inseguridad alimentaria.