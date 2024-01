“Me importa un rábano”: Dino Gordillo se defiende ante las críticas a uno de sus chistes más conocido

El reconocido comediante Dino Gordillo ha alzado su voz ante las críticas y limitaciones que algunos sectores imponen al mundo del humor. En una conversación con Kike Morandé en su canal de YouTube, el humorista reflexionó sobre la esencia del humor, recordando su participación en el Festival de Viña del Mar 2019, donde uno de sus chistes generó controversia.

En aquella ocasión, el comediante abordó anécdotas relacionadas con su suegra, desatando críticas que él considera exageradas. “A la gente se le olvida que el humor nace en los velorios. Cuando el finado está calentito, los hueones están contando chistes al lado del cajón y ahora se vienen a hacer los delicados”, reflexionó.

El chiste de la polémica

Durante la conversación, el comediante compartió su desencanto ante las críticas por un chiste de su rutina en el certamen viñamarino: “Cuando fui al último ‘Viña...’, conté un chiste de mi suegra, hasta maté a mi suegra para hacer el chiste. Conté el chiste y empezaron a publicar ‘ay, pobrecita, esa señora, como la humilló’, y mi suegra estaba cagada de risa en el palco”, afirmó.

“Lloraba el hueón que no era nada mío”, añadió. Y tras ello, el comediante agregó: “Yo siempre he dicho: en la pandemia, en la última inyección que nos pusieron estos hueones, parece que nos pusieron dos gotas de mal genio, porque andan todos enojados”. Para luego señalar que antes “lo disfrutábamos, era otra cosa”.

Finalmente, Dino Gordillo expresó: “Yo soy agradecido de Dios y me importa un rábano. Al que no le guste, que cambie la tele; al que no le gusta, que no me vea… y chao. Yo tengo mi gente que me quiere y me adora”.