Autopréstamo de fondos de AFP: ¿hasta cuánto podría solicitar y cómo saber a qué grupo pertenezco?

Una de las propuestas que ha generado mayor interés en la población durante las últimas semanas es el autopréstamo de fondos AFP. Y es que en medio de los debates por la reforma al sistema previsional, este proyecto permitiría el retiro voluntario de dinero desde los ahorros previsionales.

Según se ha discutido en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la iniciativa consiste en el préstamo de dineros desde los fondos AFP, bajo el acuerdo de devolver la cifra en cuotas desde el mes subsiguiente en que fue solicitado. De esta forma, el afiliado recibiría el dinero en un plazo máximo de diez días.

¿Cuánto es el retiro máximo?

De acuerdo a la propuesta impulsada por el Gobierno, los afiliados que estén a cinco o más años de jubilarse y cuenten con ahorros en sus fondos, podrían realizar la solicitud para retirar un monto equivalente al 5% del total de dinero en sus fondos AFP.

No obstante, existe una cifra límite de hasta 30 Unidades de Fomento (UF), es decir, se podría retirar un monto aproximado de un millón de pesos como máximo.

¿A qué grupo pertenezco?

Según datos oficiales, la iniciativa beneficiaría aproximadamente alrededor de 9.300.000 afiliados activos, que podrían solicitar el autopréstamo.

De este grupo, se estima que cerca de 1.500.000 personas podrían solicitar el máximo permitido. Mientras que los 7.900.000 restantes también podrían pedir el 5% de su saldo, pero sin alcanzar a retirar el tope.

Sin embargo, hay casi 1.400.000 afiliados activos que no cuentan con fondos en sus cuentas, por lo que no podrían acceder a esta medida. A estos se suman quienes están a cinco o menos años de su edad legal de jubilación (65 años en hombres y 60 en mujeres). Así, alrededor de 2.300.000 afiliados activos no podrían acceder al autopréstamo de sus fondos de AFP por no cumplir con los requisitos fijados en primera instancia.