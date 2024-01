Tardó 19 minutos en anotar: el regreso goleador de Ivan Toney tras extensa sanción por participar en apuestas deportivas

Santiago

Este sábado, por la fecha 21 de la Premier League, el Brenford se impuso en un dinámico encuentro al Nottingham Forest por 3-2.

El partido, en sí, no generaría mayor atención, salvo por un detalle no menor, pues en el elenco local volvió a jugar su máximo goleador de la temporada pasada, Ivan Toney, quien estuvo al margen de toda actividad deportiva durante largo tiempo, pero no por una lesión grave.

Todo debido a que el atacante inglés reconoció haber participado en apuestas deportivas entre 2017 y 2021: de las 232 ocasiones en que lo hizo, 126 estaban relacionadas con los torneos en los cuales competía Brenford, cuestión que le costó una sanción de 8 meses por parte de la Football Association (FA) y una multa de 50 mil libras esterlinas.

Pese a todo, Ivan Toney pudo volver a jugar este sábado en la Premier League y a los 19 minutos anotó de tiro libre, con complicidad por parte de la barrera del Nottingham Forest. Así, el jugador de 27 años concretó su retorno ideal al fútbol de alto rendimiento.