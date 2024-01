“Menos remate que Damián Pizarro”: Monse Jerez fue lapidada en redes por su rutina en el Festival de Olmué

Monse Jerez no logró convencer a los televidentes que, la noche del viernes, veían la segunda jornada del Festival de Olmué.

Es que si bien la rutina de la comediante generó risas y respetuosos aplausos en El Patagual, con un público que empatizó con ella, en redes sociales no hubo piedad.

Esto debido a que muchos la consideraron directamente “fome” o señalaron que su presentación no tenía buenos remates.

De hecho, la plataforma X se llenó de críticas a su nombre, donde varios manifestaron que no les había sacado carcajada alguna.

Monse Jerez y las críticas en Olmué

Así, pese a que en su debut la humorista relató situaciones personales de su trabajo como profesora y como actriz, estos tópicos no lograron hacer reír a quienes la veían por TVN.

“No estoy entendiendo a Monse Jeréz. ¿Son anécdotas o está contando chistes? No me estoy riendo. Y eso que yo me río con puras tonteras”, dijo un cibernauta.

Mientras, otros manifestaron que tenía “menos remate que Damián Pizarro” y algunos más profundos reflexionaron que “mis respetos y aplaudo de pie, al público del Patagual, por educación, respeto y no pifiar comediante. Me imagino a Monse Jerez, en #Viña2024 la hacen pebre. El show, fome sin gracia, gritona y no era para TV. Les juro que no me he reído, es más, da vergüenza”.

El mejor momento de la rutina de la Monse Jerez.

Pasó Jani Dueñas y le gritó: "weona fomee!!"



De esta forma, pese a que en El Patagual la artista sí congregó risas, los espectadores del Festival de Olmué por TV no tuvieron compasión con la primera vez de Monse Jerez en este escenario. ¿Qué les pareció?