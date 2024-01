Marcela Gómez y el fichaje frustrado de Vidal: “Nosotros, genuinamente, quisimos traerlo, pero vemos que se orienta a otra opción”

Santiago

En una reciente entrevista concedida a Revista Semana, medio colombiano, Marcela Gómez, la actual presidenta del América de Cali, abordó lo que fue la compleja negociación que tuvieron con Arturo Vidal.

La mandamás del elenco cafetalero explicó que buscaron gestionar el pago del jugador mediante la vinculación de marcas y creando respaldo comercial, pero no se logró llegar a buen puerto. “Hablamos con varias marcas, mi papá todo el tiempo tuvo contactos con empresarios”, expuso la dirigente.

En un punto específico, desde el cuadro escarlata decidieron detener las negociaciones debido a la alta inversión que significaba traer al “Rey Arturo” y a la lentitud en las tratativas. Resolvieron gestionar de otra manera los recursos del club.

”Llegó un punto en el que, como institución, decidimos parar y enfocarnos en otro proceso. Nosotros, genuinamente, quisimos traerlo, pero vemos que se orienta a otra opción” explicó Marcela Gómez.

Al ser consultada sobre si el chileno se burló del América de Cali, respondió: “No, no lo siento así. Creo que es un proceso de todos los jugadores, que a la hora de analizar las oportunidades que tienen y del nivel ponen sobre la mesa lo que les ofrecen”.

La presidenta del cuadro colombiano también aclaró que, aunque la opción de traer a Arturo Vidal no se concretó, no cierran la puerta a futuras oportunidades.”No, no puedes decir de esta agua no beberé, como dice mi papá. En este mercado es difícil, pero de que no pueda volver no lo digo” agregó para finalizar.