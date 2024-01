Jorge Almirón y su postura respecto a Vidal: “Es obvio que me gustaría tener a Arturo en el equipo”

Santiago

El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, dio declaraciones tras el partido contra Nacional de Uruguay en una rueda de prensa en la que tocó temas consultados por los medios.

En relación al desempeño del equipo, el ex DT xeneize expresó: “Es importante que todos terminen bien físicamente ya que no tenemos mucho tiempo de recuperación. Estamos conformes con el rendimiento y con el resultado ya que estos equipos demandan buenos resultados”.

Almirón elogió la adaptación del equipo a su estilo de juego en los primeros partidos “Queremos que lo intenten a pesar de los errores propios, que son parte del juego”

Sobre la contratación de Arturo Vidal, el estratega comentó: “Respecto a Vidal, no me han dado detalles, no soy de informarme mucho, solo recibo información de los directivos y ellos no me han dicho nada. Mañana tenemos reunión y esperemos tener novedades. Es obvio que me gustaría tener a Arturo en el equipo.”

Almirón hizo hincapié en sus deseos. “Ojalá que lo podamos tener, sé que va aportar muchísimo y que nos aportaría mucha experiencia, sería un privilegio tenerlo ya que nos contagiará muchas cosas positivas.”

En cuanto a la situación del número nueve, Darío Lezcano, el entrenador señaló que: “Probablemente el partido que viene le toque jugar a Darío, para ver cómo anda. No hemos podido verlo en los entrenamientos ya que hemos enfocado más el tema físico, pero tenemos tiempo aún para decidir su futuro.”

Finalmente, ante los rumores sobre la salida de Maximiliano Falcón, el DT albo indicó: “Leí algo en los medios. Los directivos no me han dicho nada sobre su salida. Yo lo veo contento, contaremos con él para la próxima temporada y no tengo noticias sobre su posible salida.”