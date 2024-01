Maximiliano Falcón se sincera sobre la oferta de Peñarol y asegura que “también había sondeos de otros clubes”

Chile

Este viernes, en la previa del partido de Nacional y Colo Colo en Uruguay, Maximiliano Falcón tomó la palabra y se refirió a la reciente opción que se le dio para dejar al “Cacique” y así ser nuevo refuerzo de Peñarol, uno de los equipos más grande de su país natal.

“Mi representante estuvo viendo ese tema, pero me dijo que me concentrara en Colo Colo y que él se encargaría de eso”, partió señalando el “Peluca” en diálogo con Carve Deportiva.

“Supuestamente hubo una oferta de Peñarol, pero Colo Colo solo quería una venta. Yo no estuve muy al tanto y mi representante no me quiso contar mucho para que no me desconcentrara ni me pusiera ansioso, porque también había sondeos de otros clubes”, reconoció el zaguero albo, quien finalmente no se irá al cuadro uruguayo porque no hubo acuerdo entre ambos clubes.

Por último, Maximiliano Falcón tuvo palabras para la inminente llegada de Arturo Vidal a Colo Colo. “Nadie desconoce el nivel de Arturo, sería espectacular para el plantel y para la gente también. La dirigencia se encargará de esto en los próximos días, yo no estoy muy al tanto de las redes, no sé si hay avances, pero si llega, que sea siempre para sumar, como cualquiera que venga”, concluyó.