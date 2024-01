“Siempre están controlando lo que debo decir”: Cony Capelli responde a Reina de Chile luego de que criticara una frase suya

Un nueva polémica se tomó las redes sociales, luego de que Reina de Chile le criticara a Constanza “Cony” Capelli una frase que dijo en conversación con ADN.cl. Y ante el cuestionamiento del influencer de nombre real Brandon Zúñiga, la ganadora de Gran Hermano utilizó su cuenta en Instagram para enviarle un mensaje y además realizar un descargo durante un live.

La frase que provocó la molestia de Reina de Chile fue la siguiente: “Yo creo que todas las que estamos nominadas, y todas las personas, y todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas, así que yo ya me siento una reina. Por ser mujer y ya”, dijo Cony Capelli a ADN.cl.

La crítica de Reina de Chile

Ante esta declaración de la ganadora de Gran Hermano Chile, Reina de Chile señaló que “me cae muy bien la Cony Capelli, pero dijo algo que me dolió acá en el corazón. Yo te quiero decir, Cony, que yo no tengo útero y tampoco soy mujer, y soy reina. Así que no solamente se necesita tener útero o ser mujer o tener algo o ser algo, para ser reina. Reina podemos ser todas”.

Luego, el influencer agregó: “Podís o no tener útero, y sigues siendo mujer, Cony. Puedes tener o no tener útero, podís seguir siendo reina. Puedes hacer lo que tú quieras en esta vida, que nadie te frene”.

“Yo creo que ahí la Cony… No sé qué le habrá pasado. Mucha presión, muchas cámaras. Yo le quería decir que yo no tengo ni útero ni ovario, ni soy mujer y soy reina, y reina de Chile. Este mensaje va para todas, todos y todes: sean lo que ustedes quieran ser, qué importa, sean felices, sí eso es lo importante”.

La respuesta de Cony Capelli

Y poco tiempo después, vino la respuesta de Constanza en un live. “Yo no respondo peladeras de Instagram. No me interesa. Sin embargo, le escribí un DM. Espero que lo vea y que podamos conversar. Creo que, más que cualquier cosa que dirigirme hacia la persona directamente, me parece increíble cómo siempre tienen que estar controlando lo que tengo que decir y lo que no debo decir. Yo voy a decir lo que yo quiera decir. Y ya”, expresó.

“Sociedad machista. Realmente, francamente, machista, opresora. A ver, el hecho de que yo tenga útero que atraviese por abortos y que yo tenga mi propia lucha no significa que desmerezca la tuya. Las luchas deberían complementarse, ser unidas y no excluirse por tonteras. Me parece horrible dividirse de esa manera. Son distintas comunidades. Ambas merecen respeto”, complementó.

Tras ello, la ganadora de Gran Hermano aclaró: “Y yo apoyo a todas las comunidades. Siempre voy a apoyar el hecho de que tú tengas la libertad para exigir lo que a ti te parece justo para tu persona. Sin embargo, ¿me quieren censurar a mí? ¿A decirme a mí cómo yo tengo que hablar? No. No lo voy a permitir. Y creo que no me dejo llevar por esas peladeras porque creo que cuando algo es importante para ti realmente, te diriges hacia la persona”.

“Entonces, la verdad es que yo no voy a caer en eso. Porque caer en eso es dividirse. Y nosotros no nos tenemos que dividir. Si todos queremos libertad en derechos. Porque, ojo, no somos todos iguales. Las mujeres no somos todas iguales. Los hombres no son todos iguales. Las personas no somos iguales. Pero en eso está la belleza. En que ante el Estado tengamos equidad en derechos”, adicionó.

Finalmente, Cony Capelli sostuvo que “no me vengan a decir a mí que yo, que he atravesado abortos y que he tenido mi lucha, cómo yo tengo que hablar o cómo yo tengo que dirigirme. Sociedad machista, por favor”.