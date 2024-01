Se viene una fiesta: ANFP ratificó que la U vuelve al Estadio Nacional para el 2024

Hace varias semanas que la Universidad de Chile viene haciendo una campaña en redes sociales para lo que se prevé, será una verdadera fiesta: los azules vuelven al estadio Nacional después de varios años.

En ello, la fecha y hora está fijada. Este viernes, la ANFP reveló la programación oficial de la primera fecha, jornada donde los azules debutarán ante Cobresal, y que lo harán en Ñuñoa.

Según lo revelado por el ente rector del fútbol nacional, el equipo de Gustavo Álvarez recibirá a los “mineros” el domingo 18 de febrero, a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

“Me imagino un Estadio Nacional hermoso, me tocó jugar en contra y la verdad es que era un sueño, la barra, la hinchada que te canta todo el partido, es algo que al jugador le sirve muchísimo, que te da un plus”, decía en la presente jornada el nuevo y séptimo refuerzo azul, Matías Sepúlveda.