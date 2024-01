La Universidad de Chile sigue potenciando su plantel para la temporada 2024 y este viernes oficializó el fichaje de Matías Sepúlveda, quien se convierte en el séptimo refuerzo del ahora equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, el mediocampista de 24 años, quien viene de defender la camiseta de Audax Italiano, superó con éxito los chequeos médicos y durante esta jornada selló su vínculo como nuevo jugador azul.

En medio de su presentación oficial en el CDA, el ex Audax Italiano aseguró que llegar a la U “es una alegría enorme estar acá en un club tan grande, agradecer a la institución por haberme elegido a mí, por confiar en mí para representar su camiseta, lo voy a hacer al máximo, me voy a esforzar mucho, me siento preparado para este desafío tan lindo”, dijo.

“Es premio a mi esfuerzo y perseverancia, desde chico uno sueña con jugar en un equipo grande y la U es uno de ellos. Tengo ilusión de conseguir importantes con el club, me siento preparado para todo”, complementó el nuevo volante de los azules.

Complementó que “soy un jugador que me gusta mucho tener el balón, de enfrentar los momentos difícil, quiero tener esa responsabilidad, me voy a preparar y llegó así para todo, esto es una gran responsabilidad, es un gran momento para afrontarlo”.

Respecto al regreso de la U a Ñuñoa, dijo que “me imagino un Estadio Nacional hermoso, me tocó jugar en contra y la verdad es que era un sueño, la barra, la hinchada que te canta todo el partido, es algo que al jugador le sirve muchísimo, que te da un plus”.

“Me vengo a entregar al máximo, voy a representar la camiseta de la mejor manera posible, cuenten conmigo, apara pelear con todo este Campeonato y que nos va a ir muy bien, será un gran año para la institución, la hinchada y los jugadores”, cerró el nuevo volante de los azules.