“O republicanos o nosotros”: la decisiva propuesta de Demócratas a Chile Vamos

Este viernes, en el marco de las actividades organizadas por la Fundación Konrad Adenauer en Europa, los principales dirigentes de RN, Amarillos y Demócratas tuvieron conversaciones con el fin de establecer qué harán con las elecciones municipales y de gobernadores regionales de este año.

Los parlamentarios son Andrés Jouannet, Jaime Abedrapo, Ximena Rincón, Matías Walker, Rodrigo Galilea y Andrea Balladares. En ese escenario, la colectividad de Demócratas insistió en que las tiendas de centro no están dispuestas a incluir al Partido Republicano en su diseño electoral, ni a tener pactos por omisión.

Incluso, los legisladores fueron más allá y propusieron una nueva coalición sin la colectividad fundada por José Antonio Kast. Al respecto, Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, en conversación con La Tercera, manifestó su disposición de conformar una “alianza de centro político” junto a Chile Vamos.

“O republicanos o nosotros”

“RN y la UDI van a tener que tomar una decisión(...)”, aseguró el parlamentario. “O conforman una coalición de centro, con Demócratas y Amarillos y compiten en una primaria con partidos de centro, o se van con republicanos, con la extrema derecha”, agregó.

Por otro lado, desde Amarillos no abordaron sobre la idea de una nueva coalición con Chile Vamos. “No es tema de hoy la forma exacta del pacto ni lo será hasta que no estemos obligados por un plazo; nuestro entorno natural se da con Demócratas y partidos de centro como el PDG o Evópoli” aseguraron.

En Chile Vamos, el tema no es tan fácil de resolver, ya que en el bloque apuestan por hacer pactos de omisión en estos comicios con el Partido Republicano. Sin embargo, el presidente de RN indicó que el viaje a Alemania produjo un antes y un después en las relaciones con los partidos de centro.

“Los partidos que creemos en políticas públicas basadas en el humanismo cristiano, en la moderación, en el rigor que permita efectivamente que Chile vuelva a tener un progreso, ojalá ininterrumpido, compartimos un desafío. Esto es un paso para una coordinación entre partidos como RN, Demócratas y Amarillos”, señaló.