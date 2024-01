Acusan a Ximena Rincón de pedir inscripción para Demócratas a cambio de ayuda a comités de vivienda

Este viernes, el medio especializado en investigación Ciper publicó un reportaje donde acusan que Ximena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas, ofreció acelerar procesos para la obtención de terrenos a comités de vivienda a cambio de inscribirse en el partido político.

Fue a fines de 2022, cuando Pedro Huerta Huilipan, militante de Demócratas y presidente de la Unión Comunal de Comités de Vivienda de La Granja, realizó, a través de un chat, un ofrecimiento de “apoyo mutuo” a los vecinos que espera hace más de diez años sus casas, según informa la publicación.

“Como le hemos informado en las últimas reuniones, una de nuestras colaboradoras y apoyo que tenemos para lograr nuestro propósito del traspaso de terrenos y futura construcción de viviendas, es la Senadora Ximena Rincón”, dice parte del mensaje difundido en un grupo de WhatsApp del comité y revelado en la investigación.

En el mismo chat difundido en el post, se puede leer como Huerta explica que Demócratas están en formación y que se necesitan personas para cumplir con lo exigido por el Servel. “Con la Senadora hicimos un acuerdo de apoyo mutuo, ella nos ayuda a apurar el traspaso de terrenos y nosotros ayudamos con la inscripción de personas de los comités”, habría propuesto el líder de la Unión Comunal a miembros de un Comité de Vivienda de la comuna.

Al menos 30 miembros de los comités de vivienda de La Granja se inscribieron en Demócratas para ayudar a su inscripción en el Servel, como pudo constatar Ciper.

“Jamás he condicionado ese respaldo”

“Se ha reunido conmigo en el Senado para pedirme apoyo para sus comités de vivienda, así como lo han hecho muchos comités de mi región (Maule) y de nuestro país, contándonos una historia de muchas frustraciones”, señaló Rincón sobre Huerta al medio investigativo.

También, comentó sobre las gestiones que habría realizado para interceder por los vecinos del comité: “he oficiado al ministro de Vivienda (Carlos Montes) y, si mal no recuerdo, a Bienes Nacionales. También he pedido una audiencia con el propio ministro de Vivienda, además de haberle preguntado por este tema cuando hemos estado con él en el Congreso”.

De igual forma, la senadora indicó a Ciper que “nunca hemos vinculado un apoyo del comité a que firmen en el partido Demócratas”.

Además, a través de X, la representante del Maule respondió al reportaje y dijo que “toda mi vida he apoyado a comités de vivienda u organizaciones sociales y jamás he condicionado ese respaldo a la firma en un partido en que haya militado. A Pedro Huerta, Pdte de la Unión Comunal de Comités de vivienda de la Granja lo conozco desde que fui Intendenta de la RM. Hoy él milita en Demócratas y lo único que nos pidió es que intercediéramos ante el Ministro por la situación de los terrenos que se habían comprometido a su comité, cuestión que hice, como todas las gestiones a las que me comprometo con las organizaciones sociales”.